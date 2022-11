EL lepib kokku uut Vene-poliitikat: läbiv eesmärk on idanaabri isoleerimine

Siiski ütlevad diplomaatilised allikad, et kuni sõda jätkub, ei ole kõik liikmesriigid veendunud, et praegu on õige aeg arutada EL-i ja Moskva suhete tulevikku pikemas perspektiivis. Vaidlusi tekitab eelkõige punkt, mis sätestab, et kuni Venemaa ründab Ukrainat ja rikub rahvusvahelist õigust, ei ole võimalik Moskvaga normaalseid suhteid taastada. Kui näiteks Saksamaa on praeguse tekstiga rahul, siis Balti riigid soovivad veel tugevamat sõnastust, kirjutab Politico.