Siseminister Läänemets Putini teatest: Venemaa eest sõdivad Eesti kodanikud jäävad oma kodakondsusest ilma

Läänemets sõnas, et valitsus ütles konkreetselt juba esimese Venemaa mobilisatsiooni väljakuulutamise järel, et need, kes otsustavad Eestist minna Venemaa eest sõdima, ei ole enam riiki tagasi oodatud. „See põhimõte kehtib siiani,“ ütles Läänemets.

Nüüd aga on Venemaa president Vladimir Putin teatanud, et mobilisatsiooniga on oodatud liituma ka välismaa kodakondsustega inimesed ehk sisuliselt saavad Venemaa eest sõtta minna kõik.

Minister Läänemets toonitas, et kui Eesti kodanik otsustaks minna Venemaa eest sõdima, siis see on kriminaalkorras karistatav vabaduse kaotamisega. „Eestis kehtib meil Venemaa suhtes nulltolerants ja siin läbirääkimisteks ruumi ei ole,“ ütles Läänemets ning lisas, et kodakondsust on võimalik ka ära võtta mitmel juhul.

Läänemets sõnas, et ta loodab inimeste kainele mõistusele, mitte liituda Venemaa mobilisatsiooniga. „Kui me mõne sellise inimese [Eesti kodakondsusega isik, kes otsustas minna Venemaa eest sõtta], siis ma kindlasti lähen valitsusse ettepanekuga tema kodakondsus tühistada,“ ütles Läänemets.

Putin lubas välisriikide kodanikel Vene sõjaväkke astuda

Venemaa juht Vladimir Putin allkirjastas dekreedi, mis lubab välisriigi kodanikel teenida Vene Föderatsiooni relvajõududes, vahendab Interfax.

Vastav määrus avaldati täna pärastlõunal.

Muudatuste kohaselt võivad Venemaal sõjateenistust läbida edaspidi lisaks Vene kodanikele ka välisriikide kodanikud või välisriikides alalist elamisõigust omavad isikud.