CIA juht kohtus Türgis Vene kolleegidega. Valge Maja: hoiatasime neid tuumarelvade kasutamise eest

Kohtumisel edastas USA Venemaale väidetavalt sõnumi tuumarelvade kasutamise tagajärgede kohta Ukrainas, ent lisaks üritati kokkuleppele jõuda ka Venemaal kinni peetud USA kodanike osas.

USA-Vene kohtumisest Türgis teatas esimesena Venemaa ajaleht Kommersant. Seal viidati, et „läbirääkimistel“ osaleb Venemaa välisluureteenistuse SVR juht Sergei Narõškin. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles päeval, et ei saa kohtumise toimumist kinnitada ega ka ümber lükata.

Valge Maja ametnik rõhutas, et Burns, kes on ühtlasi endine USA suursaadik Venemaal, ei pea Narõškiniga mingeid läbirääkimisi. Samuti selgitati, et kohtumisest teadsid eelnevalt ka Ukraina kolleegid. „Seal ei arutata Ukraina sõja lahendamist, vaid Venemaale mindi tuumaähvarduste kohta sõnumit edastama,“ ütles USA valitsusallikas.

Eelmisel aastal kohtus Burns Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Kohtumisel väljendati Washingtoni muret Venemaa vägede kogunemise pärast Ukraina piiridel.

Wall Street Journal kirjutas paari nädala eest, et Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan on olnud viimastel kuudel ühenduses Kremli tippametnikega – Putini nõuniku Juri Ušakovi ja Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševiga. Washingtoni arvates on hädavajalik Moskvaga mingil määral kontakti hoida, sest tuumaarsenaliga riikide suhtluskanalid peavad aitama mõista, mida mõlemad pooled mõtlevad, vältimaks vastasseisu ja sõda.

Oktoobris rääkis Vene kolleegi Sergei Šoiguga ka USA kaitseminister Lloyd Austin. Kõigil nendel kõnelustel on ameeriklased mõista andnud, et tuumarelvade kasutamisel on Venemaale katastroofilised tagajärjed.