Putini suur pressikonverents võib esimest korda 10 aasta jooksul edasi lükkuda

Putin peab suuri pressikonverentse alates 2001. aastast ja alates 2012. aastast on need toimunud detsembris. Kui tänavu detsembris seda üritust ei toimu, on see teine kord pärast 2005. aastat. Pressikonverentsi ei toimunud ka aastatel 2009-2011, kui Putin oli peaminister.

RBK märgib, et ei ole lõplikku otsust ka selle kohta, kas toimub presidendi „otseliin“ venemaalastega. RBK allikad ütlesid, et praegu ettevalmistusi selleks ei toimu. Üks allikatest märkis, et lõpliku otsuse langetamisel „võetakse arvesse muu hulgas olukorda sõjalise erioperatsiooni tsoonis“.

„Otseliini“ toimumise ajad on sageli muutunud ja viimati toimus see 2021. aasta 30. juunil. Pärast sõja algust on Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov korduvalt öelnud, et „otseliini“ planeeritakse, aga täpsemad kuupäevad ei ole teada. Augustis pakkus Peskov, et see võidakse suure pressikonverentsiga ühendada, nagu oli pandeemia ajal 2020. aastal.

RBK teatel ei ole kindlust ka selle kohta, millal toimub Putini pöördumine föderaalkogu poole, mille ettevalmistused on Peskovi sõnul alanud.

Peskov ütles täna, et suure pressikonverentsi aeg sõltub sellest, millal Putin esineb pöördumisega föderaalkogu poole.