Nõudepesumasinad – miks vajadus, mitte luksus?

On kindlaks tehtud, et nädala jooksul kulutab inimene nõude pesemisele veidi rohkem kui viis tundi. See on suhteliselt pikk aeg. Eriti kui arvestada, et tänapäevased tehnoloogiad suudavad seda ülesannet meie asemel täita, andes võimaluse pühendada need viis tundi millelegi päriselt olulisele. Kvaliteetne nõudepesumasin, mis on varustatud vajalike funktsioonidega, on tõesti väärtus, mitte luksus või raiskamine. Tänapäeval pakuvad nõudepesumasinad enamat kui lihtsalt nõudepesu.

Mitte ainult nõude pesemiseks

Nõudepesumasina peamine ülesanne on muuta määrdunud nõud uuesti säravpuhtaks, kuid paljud arvavad siiani, et need seadmed kulutavad ebaproportsionaalselt palju vett ja elektrit. See pole aga kaugeltki nii. Eriti praegu, seoses energiahindade järsu tõusuga, muutub igakuiste kulude vähendamise küsimus üha olulisemaks ning Beko nõudepesumasinad vähendavad märkimisväärselt vee- ja elektritarbimist.

Nõudepesumasin on väärtuslik investeering, mis tasub end ära suhteliselt lühikese ajaga.

Näitena võib tuua tavalise nõudepesumasina, mis kulutab keskmiselt 370 kWh aastas, kuid kõrgeima energiatõhususe tasemega seadme elektritarbimine on alla 240 kWh. 2019. aastal Ida-Euroopa riikides läbi viidud Nielseni uuringu tulemused kinnitavad, et tootja Beko nõudepesumasinad tarbivad keskmiselt 0,9 kWh päevas, mis rahas väljendatuna on umbes 50 senti.

Kahtlemata on see väärtuslik pikaajaline investeering, mis tasub end ära suhteliselt lühikese ajaga. Taastumatute loodusvarade tarbimise vähendamine ei ole mitte ainult rahakotisõbralik, vaid ka keskkonnasõbralik lahendus, mis edendab jätkusuutlikkust ja rohelisema eluviisi järgimist.

Tippklassi funktsionaalsus tänapäevases võtmes

Vaieldamatult on uue kodumasina otsimisel üks olulisemaid tegureid, mida me arvesse võtame, funktsionaalsus, sest just nii on võimalik igapäevaelu lihtsamaks muuta, lubades nutikatel seadmetel teha aeganõudvaid ja väsitavaid kodutöid meie asemel.

Säravad ja laitmatult puhtad nõud