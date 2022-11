VIDEO | Turvakaamera tabas traagilise hetke, kus plahvatuse tagajärjel suri vähemalt kaheksa inimest

Plahvatus toimus pühapäeval Taksimi väljaku ostupiirkonnas umbes kell 16.20 kohaliku aja järgi. Siseministri sõnul on kahtlustatavad vahistatud. Kokku vahistati 46 inimest, vahendab Al Jazeera.

Justiitsminister Bekir Bozdağ ütles Türgi meediale, et üks kahtlustavatest oli ostupiirkonnas oleval pingil istunud üle 40 minuti, lahkudes vaid mõni minut enne plahvatust.

Türgi võimud usuvad, et tegu on terroriaktiga, mis oli Kurdistani Töölispartei (PKK) poolt korraldatud. PKK on sõjaline rühmitus, mis nõuab iseseisvat kurdi riiki Türgis. Euroopa Liit ja USA peavad Kurdistani Töölisparteid terroristlikuks organisatsiooniks.