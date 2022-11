Venelaste huvi propaganda vastu väheneb: televisioon on sõja käigus vaatajaid kaotanud

Televisioon on Venemaal sõja käigus vaatajaid kaotanud, sest arvatakse, et venelastel on propagandast kõrini. Kolme vaadatuima telekanali – Pervõi Kanali, Rossija 1 ja NTV – vaatajanumbrid on veebruarist juuli lõpuni järsult kukkunud, selgub turu- ja meediauuringute ettevõtte Romir uuringust.