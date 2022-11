Türgi võimude teatel on vahistatud Istanbuli plahvatuse kahtlusalune

„Me peame seda terroriaktiks, mis toimus selle tagajärjel, et ründaja, keda me peame naiseks, õhkis pommi,“ ütles Oktay.

Valvekaamera salvestus näitab üht naist enam kui 40 minutit pingil istumas ning siis 1-2 minutit enne plahvatust püsti tõusmas. Temast jääb maha kilekott, teatas Türgi justiitsminister Bekir Bozdağ, kes ütles uudistekanalile A Haber, et usutakse, et naine on kahtlusalune ja on uurimise all.