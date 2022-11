OTSEBLOGI | Putin lubas välisriikide kodanikud Vene sõjaväkke

Reuters teatas, et Zelenskõi ütles sõdurite ees esinedes, et „me liigume edasi“. „Me oleme valmis rahuks, rahuks kogu meie riigile,“ teatas Zelenskõi.

Zelenskõi tänas NATO-t ja teisi liitlasi toetuse eest sõjas Venemaa vastu ja ütles, et mitmikraketiheitjate HIMARS andmine Ukrainale on sõjategevuses suurt mõju avaldanud.

Zelenskõi ütles, et oli tähtis Hersoni külastada, et näidata toetust kaheksa kuud Vene okupatsiooni kannatanud elanikele ning demonstreerida neile, et „me tuleme alati tagasi, me tõesti heiskame oma lipu“.