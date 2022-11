OTSEBLOGI | Hersoni oblasti Berõslavi rajoon on täielikult vabastatud, aga venelased on praktiliselt kõik mineerinud

„Vaenlane mineeris lahkudes praktiliselt kõik – kriitilise infrastruktuuri objektid, elumajad, meditsiiniasutused ja õppeasutused, metsarajad. Berõslavi linnas lasid Vene väed õhku kõrgepingeliinid, purustatud on umbes poolteist kilomeetrit poste ja liine. Seetõttu on linn elektrivarustuseta, samuti puuduvad gaasi- ja veevarustus. Lisaks sellele on Berõslavi linnas 11 vee puurauku ja on informatsioon, et mõned neist on mineeritud,“ ütles Litvinov.