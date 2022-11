Teadur Matthew Crandall USA vahevalimistest: vabariiklaste tõusev täht võib Trumpi naasmise nurjata

Teaduri sõnul on kaks aspekti, miks demokraatidel läks oodatust paremini. Esiteks nõrgad kandidaadid vabariiklaste leeris ja teiseks tugevad teemad, nagu abordiküsimus, mis tõid hääletama arvatust rohkem demokraate. Ühtlasi oli just noorte valijate osakaal tänavustel valimistel suurem, kui tavaliselt. „Neil (demokraatidel) olid teemad, mis mõjusid,“ lisas ta.

Ameerikast pärit Crandalli sõnul ei saa siiski öelda, et vabariiklased vahevalimistel hävinesid - ülinappi enamust esindajatekojas on siiski loota -, küll aga on see vabariiklastele pettumus, sest oodati oluliselt paremaid tulemusi.