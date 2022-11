Istanbuli kesklinnas toimus võimas plahvatus, hukkus vähemalt kuus ja sai viga 53 inimest

Istanbuli kuberner Ali Yerlikaya kinnitas Twitteris, et plahvatuses on nii hukkunuid kui vigastatuid.

„Täna kella 16.20 (15.20 Eesti aja järgi) paiku toimus meie Beyoğlu linnaosas Taksim Istiklali tänaval plahvatus. Sündmuskohale saadeti politsei-, tervise-, tuletõrje- ning katastroofide ja hädaolukordade lahendamise meeskonnad. On inimohvreid ja vigastatuid. Arenguid jagatakse avalikkusega.“

Hiljem lisas ta, et hukkunud on teadaolevalt vähemalt kuus ja vigastada saanud 53 inimest.

Piirkonda on saadetud suur hulk pääste-, politsei- ja tuletõrjujate meeskondi, vahendab Hürriyet Daily News.

Ühismeedias levivatest kaadritest nähtub, et plahvatuse hetkel oli tänav rahvast täis.

Levib teooria, et plahvatuse põhjustas enesetaputerrorist. Ametlikult pole seda kinnitatud.

Türgi meedia järelevalveamet RTÜK teatas, et on kehtestanud ajutise keelu juhtunu kajastamiseks, keelates plahvatusest ja selle tagajärgedest kaadrite avaldamise. Varem on sarnaseid sarnased piiranguid kehtestatud pärast terrorirünnakuid.