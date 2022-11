Sellega trotsib partei ajaloolist trendi, mille kohaselt ei soosi vahevalimised võimul olevaid parteisid. Ühtlasi tugevdab see võimuloleva presidendi Joe Bideni eduvõimalusi kahe aasta pärast toimuvatel presidendivalimistel ja on tagasilöök endisele presidendile Donald Trumpile, kuna just paljud Trumpi soosingus olevad kandidaadid said valimistel lüüa. Ühtlasi näitab see, et vabariiklaste seas on kasvamas lõhe Trumpi poolehoidjate ja vastaste vahel.