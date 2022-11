OTSEBLOGI | Enamik kodudest Hersoni linnas on elektri ja veeta

Hersoni linnapea nõunik Roman Holovnia kinnitas, et humanitaarolukord on vee, ravimite ja toidu puudumise tõttu keeruline.

„Linnas on tõsine puudus, peamiselt veest. Praegu pole piisavalt ravimeid, leiba pole piisavalt, sest seda ei saa küpsetada, elektrit pole,“ sõnas Holonia Reutersile.

Hersoni kuberner Jaroslav Januševitš teatas, et võimud otsustasid turvameetmena kehtestada liikumiskeelu kella viiest õhtul kaheksani õhtul ja keelata inimestel linnast lahkumine ning sisenemine, vahendab Reuters.

„Vaenlane mineeris kõik kriitilise tähtsusega infrastruktuuri objektid. Üritame paari päeva jooksul kokku saada ja linna [taas] avada,“ ütles Januševitš Ukraina meediale. Ta avaldas lootust, et mobiiltelefonioperaatorid saavad tööd alustada pühapäeval.

Ukraina riigiraudtee juht ütles, et rongiliiklus Hersoni taastub veel sel nädalal.

Venemaa kaitseministeerium teatas reedel, et Vene sõjaväelased on vägede Dnepri vasakkaldale viimise Hersoni kandis lõpule viinud ning „sõjaväelasi– üle 30 tuhande sõduri – ega tehnikat seejuures ei kaotatud“. Pärastlõunaks olid linna jõudnud Ukraina väed. Hersoni inimesed tervitasid oma sõdureid - emmati nii saabujaid kui ka üksteist, lehvitati Ukraina lippe ja hüüti au Ukraina sõjaväele. Venemaa käes on veel endiselt üle kolmveerandi oblasti territooriumist.