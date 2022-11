Julgeolekuekspert Rainer Saks venelaste Hersonist lahkumisest: Venemaa kindlasti ründab, aga paari päeva pärast

„Ma välistaksin selle kokkuleppe sellepärast, et vaadates seda hulka tehnikat, mida Venemaa maha on jätnud ja millest meil tegelikult ülevaadet ei ole, teiseks nende kaitse kukkus üleeile õhtul kokku ja kolmandaks ma ei usu, et kokkuleppe üks osa on see, et lastakse lahkuval poolel ära hävitada kogu linna sotsiaalne infrastruktuur,“ rääkis Rainer Saks.