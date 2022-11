USA president Joe Biden kohtub esmaspäeval Hiina liidri Xi Jinpingiga

Presidendid kavatsevad teha juttu Taiwanist, ent veel sel nädalal rõhutas Valge Maja, et USA seisukoht Taiwani osas püsib olenemata Hiina ähvardustest muutumatuna. Biden on lubanud, et kaitseb Taiwani Hiina rünnaku korral ja pärast USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiiti Taiwanile katkestas Hiina tänavu augustis suure osa oma diplomaatilistest sidemetest USA-ga, kuna peab Taiwani saart oma lahkulöönud provintsiks.

Põhja-Korea tulistas alles novembri alguses välja vähemalt 23 lühimaa ballistilist raketti, millest üks maandus Lõuna-Korea vete lähedale. Washington ja Soul on juba kuid hoiatanud, et Põhja-Korea võib lähitulevikus läbi viia ka tuumarelvakatsetuse. Hiina ja USA presidendid on sellest varem korduvalt video ja telefoni teel rääkinud, kuid praegu on olukord teravam, ütles Sullivan.