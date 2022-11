Sõjandusekspert Hersoni vabastamisest: illusioone ei maksa hellitada – uued Vene üksused on juba Ukraina poole teel

Erukomandör Papečkys sõnas, et niivõrd suure territooriumi tagasivõtmine on ukrainlaste jaoks suur sõjaline ja moraalne võit. Ta tuletas meelde, et Herson oli Vene vägede okupatsiooni all olnud piirkonna suurim keskus.

„See okupeeriti sõja alguses väga äkki, väga kiiresti. Sellest sai Venemaa ülekäik üle Dnipro jõe. See jõgi on muidu väga tugev looduslik takistus, mida on raske ületada,“ selgitas ta Hersoni strateegilist olulisust. „Sõja algul hüpati üle jõe ning hõivati suur ala linna ümber. Samal ajal kujutati sellega ohtu ka Mõkolajivile ja Odessale.“

Kuigi ukrainlaste vastupealetung möödub edukalt – asulaid nopitakse tagasi kiiresti –, hoiab Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi eufooriat selles vallas veel vaka all. Seda lihtsal põhjusel: see on sõda, mitte mäng.