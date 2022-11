Peaminister Kallas: Venemaa räägib rahust, ent praegu ei ole aeg sõjakurjategijatega läbi rääkida

Reedel käis Eestis visiidil Slovakkia peaminister Eduard Heger. Eesti peaminister Kallas ütles, et Eestil ja Slovakkial on ühine arusaam praegusest keerulisest julgeolekuolukorrast. „Slovakkia on Ukraina naaber, meie elame aga agressori kõrval,“ selgitas Kallas.

Viimastel päevadel on Venemaa saatnud sõnumeid, et on Ukrainaga rahukõnelustest „endiselt“ huvitatud. Mida sellest arvata? Eesti peaministri sõnul on väga oluline, et lääs ei langeks Venemaa poolt üles seatud lõksu. „Raketirünnakute ja tuumarelvadega ähvardamise taustal räägib Venemaa rahust. Ma ei usu külmavereliste sõjakurjategijate heatahtlikkusse,“ lisas Kallas.

Eesti peaminister rõhutas, et praegu ei ole aeg läbirääkimisteks. Selle asemel on aeg suurendada Venemaa jaoks agressiooni hinda ning tõsta samal ajal meie toetust ja abi Ukrainale. Seda seetõttu, et relvarahu oleks Venemaa, aga mitte Ukraina huvides. „See on Venemaa katse võita aega, ümbergrupeeruda ja jätkata hiljem sellega, mis pooleli jäi,“ selgitas Kallas.

Ka Slovakkia peaminister kinnitas, et Ukraina peab agressorit võitma. „Meie abiga nad võidavadki,“ lisas Heger. Ta ütles, et sõjast ei tohi väsida ning Ukraina selja taga tuleb seista nii kaua, kui vaja.

Mida teha propagandaga?

Ent Venemaa huvi on meid lõhestada mitte ainult kui liitlasi ja partnereid, vaid mõjutada ka lääneriikide ühiskondi. Hiljutiste uuringute põhjal oleksid enam kui pooled Slovakkia kodanikest rahul sellega, kui sõda Ukrainas lõppeks Venemaa võiduga.“Slovakkias levib Vene propaganda tõesti väga jõuliselt,“ ütles Slovakkia peaminister. Heger selgitas, et riigist on saadetud välja ka palju diplomaate, kuna nad on tegelenud selgelt Kremli propaganda rahastamise ja levitamisega.

Eesti peaminister selgitas, et kui Eestis pandi kinni Vene propagandat edastavad kanalid, hakkasid meie venekeelse vähemuse esindajad vaatama selle asemel Eesti kanaleid. „Näeme, et see muudab ka nende inimeste mõtteviisi ja arusaama sõjast,“ lisas Kallas.