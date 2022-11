VIDEO | Margo Grosberg: pärast Hersoni vabastamist jääb rinne ilmselt vähemalt kevadeni seisma

Kolonel Grosbergi hinnangul takistab ukrainlaste edasist edenemist sama, mis sundis venelased lõunarindel taanduma.

Mis on ukrainlaste jaoks järgnevate nädalate ohud ja võimalused nüüd, kus Vene väed Hersonist taanduvad?

Võimalusi väga palju juurde ei teki. Looduslikud takistused on sellised, mis muutsid Vene Föderatsiooni üksuste elu raskemaks – eelkõige logistika tagamise. Pärast Denpri jõeni jõudmist ja Hersoni äravallutamist on väga raske midagi täiendavat teha. Tõenäoliselt suudavad nad vabastada teatava osa üksusi ja suunata need rinde teistesse lõikudesse, aga kindlasti teeb sama ka Vene Föderatsioon. Järgnevad nädalad annavad arutust ja näitavad, kuhu rindejoonel tekib järgmine raskuspunkt.

Mingeid võimalusi Krimmi suunas edasi edeneda tegelikult ei ole?

Need võimalused on alati olemas olnud, aga need on väga keerulised ja rasked. Ma oleks väga üllatunud, kui midagi juhtuks enne kevadet. Jõe ületamine on väga keeruline operatsioon.

Mis iseloomuga sõda talvel olema saab?

Võttes arvesse seda, millised on maastiku takistused ja üldine ilmastik, siis hindaksin, et tuleb kevade lõpule ja suve algusele sarnanevad suurtüki- ja kaudtulelöökide duellid kahe poole vahel.

Kas võime oodata, et Donbassis jääb rinne talvel suuresti seisma?

Jah, tõenäoliselt küll, kui just tulenevalt Hersoni piirkonna äraandmisest ei otsustata suur osa või terve väekontingent just raskuspunkti loomiseks sinna viia ja väga suuri riske võttes sealt edasi tungida. Loomulikult on see võimalus olemas, aga kas see nii läheb, näitavad meile järgmised nädalad.

Kõik need suured kaotused ja majandussanktsioonid – venelastel on ikkagi võimekus veel kuid ja kuid pidada vastu vähemalt nendel positsioonidel, millele nad mõne nädala jooksul jäävad?

Jah, absoluutselt. Kogu sõja vältel on näidatud, et ega oma inimeste eludest ja olukorrast seal väga ei hoolita. Vana relvastust ja rauda on piisavalt, seda jätkub veel vähemalt aastaks.