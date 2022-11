FOTO | Politsei tabas sõiduki varguses kahtlustatava mehe

Politseile laekus varahommikul teade, et ööl vastu tänast varastati Harjumaal Laagri alevikus sõiduauto Toyota Land Cruiser, mis leiti hommikul enne kella kaheksat Viljandimaal kraavist.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre kirjeldab, et varga tabamiseks käivitati koheselt politseioperatsioon. „Meile laekunud info pinnalt oli alust arvata, et varas liigub Lõuna- või Lääne-Eestis, mistõttu suunasime enam politseipatrulle just nendesse piirkondadesse. Mõned tunnid hiljem õnnestuski meil varguses kahtlustatav mees Pärnu linnas tabada ning nüüd tuleb mehel oma tegudest aru anda,“ sõnas Tambre.