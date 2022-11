Rootsis esitati kahele vennale süüdistus spionaažis Venemaa heaks. Üks on töötanud nii julgeolekupolitseis kui ka sõjaväeluures

„See on olnud väga keerulise kuriteo kompleksne juurdlus ning kahtlustuse näol on tegemist väga tõsise kuriteoga, mis on suunatud Rootsi luure- ja julgeolekusüsteemi vastu. Kuritegu on raske, sest see puudutab asjaolusid, mis on suure tähtsusega. Andmed, mida on hangitud, edastatud ja loata avaldatud, võivad välisriigi kätte sattudes olla Rootsi julgeolekut kahjustavad,“ teatas peaprokurör Per Lindqvist, vahendab SVT Nyheter.