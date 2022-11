Kaks seksuaalrünnakut! Politsei otsib Stroomi rannas ahistajaid

Nõnda suurelt reageeriti karjatusele seetõttu, et sel aastal on Stroomi metsa piirkonnas toimunud kaks seksuaalse iseloomuga rünnakut.

„Nende toimepanijaid pole seni tabatud, kuid hetkel puudub alus arvata, et need rünnakud oleksid omavahel seotud,“ selgitas Delfile Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Samas paistab, et pole alust ka arvata, et need ei oleks omavahel seotud.