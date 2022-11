NKVD mõrtsukad vajugu unustusse: Tartu nimetab ümber Johani ja Liimandi tänavad

Kuna Uus-Ihastes on kasutusel Pallase pärandi väärtustamise ja laiemalt kunstiga seotud tänavanimed, siis on ettepanek valida ka ümbernimetatavatele tänavatele kunsti valdkonnast pärit nimed. Sealjuures on eelnõu on koostatud arvestusega, et tänavatele ei anta uuteks nimedeks isikute pühendusnimesid.