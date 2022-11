PPA juhisaaga kulgeb kui leige kartuli loopimine. Ühelgi kandidaadil pole põhjust optimismiks

Delfile teadaolevalt ei ole praeguse seisuga ühelgi kolmest kandidaadist mõtet oma võimalustesse ülemäära optimistlikult suhtuda. Kaja Kallas ütles eilsel valitsuse pressikonverentsil, et temal ei ole infot, et selline arusaam paika peaks. „Siseminister sellega tegeleb ja lubas oma konkreetsemad ettepanekud teha,“ ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

„Ma proovin kuulata, mida Reformierakonna fraktsioon arvab, et siis edasi liikuda,“ ütles Läänemets selle peale. Ta selgitas, et kandidaat peab käima läbi ka riigikogu õiguskomisjonist, mistõttu on oluline ka parlamendiliikmete arvamus. Mis mõte on oravate fraktsiooni kuulamisel, kui partei esimehe seisukoht seoses Kommusaarega mõjub jahedana? „Peaminister pole otseselt öelnud, et ta vastu on. Tasub konsulteerida.“