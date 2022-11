OTSEBLOGI | Hersonis on väidetavalt õhku lastud Antonivskõi sild üle Dnepri

Niinimetatud Hersoni oblasti valitsuse esimees Sergei Jelissejev teatas aga täna Simferopolis, et sild ei ole purustatud ja on endises seisundis.

Vene propagandist Aleksandr Kots teatas aga, et Vene väed lasid Antonivskõi silla õhku. Kotsi sõnul tehti seda Vene väegrupeeringu taganemise ajal.

Mõkolajivis on Vene raketilöögis hukkunud kuus ja vigastatud kolm inimest, teatas Mõkolajivi oblastinõukogu juht Hanna Zamazjejeva.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles eile, et Venemaal kulub vägede Dnepri vasakkaldale tõmbamiseks Hersoni oblastis vähemalt nädal ja talv aeglustab operatsioone lahinguväljal, mis annab mõlemale poolele võimaluse ümber grupeeruda.

Reznikov ütles Kiievis Reutersile, et Venemaal oli Hersoni oblastis 40 000 sõjaväelast ning endiselt on Vene vägesid Hersoni linnas, selle ümbruses ja Dnepri paremkaldal, kuigi on teatatud taganemisest.