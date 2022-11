Auhinnatud kohv nüüd Terminalis

Hoole ja armastusega röstitud kohvioad

Oleme südames kohvinautlejad ja soovime seda erilist tunnet edasi anda ka meie külalistele. Terminali uued kohvioad tulevad Robert Paulig Roastery väikeröstikojast, mis 2019. aastal pärjati ka Soome parima röstikoja tiitliga. Hool ja armastus ei tulene mitte ainult maitseelamuse pakkumisest, vaid ka keskkonnaarmastusest. Kuna Robert Paulig Roasteryle on oluline väike ökoloogiline jalajälg, röstivad nad päikeseenergiaga 100% tõendatult jätkusuutlikku kohvi ja on tootmises üle läinud taaskasutatavatele pakkematerjalidele. Kuna meile Terminalis on südamelähedane puhtam tulevik, on Robert Paulig Roastery oma kaheksa (just nii vähe on vaja, et midagi suurepärast luua!) kohvispetsialistiga meile ainuõige valik.

Kohv, mida Eestis mujalt ei leia

See on tõsi. Töötasime välja kaks unikaalset maitsesegu, mis on inspireeritud Eesti loodusest: Koidik ja Hämarik. Koidik on espressosegu, mille maitses on tunda pähklinüansse ja järelmaitses tumedat kakaod. Nagu üks mahe hommik, nii on ka Koidik täidlane ja pehme. Neile, kes naudivad harmoonilist üleminekut loojuvalt päikeselt peagi saabuvasse öösse, sobib suurepäraselt tasakaalus kohvisegu, mille järelmaitses on tunda tumedat šokolaadi. Ole sa hommiku- või õhtuinimene, Terminalis ootame sind oma lemmikkohvi nautima.

Väärt maitseelamus

Kuigi meie püsikülalisi ootab oma topsi või termosega kohvilt allahindlus , võime käsi südamel öelda, et meie uue kohvi röstimisel ja sinuni toomisel ei ole allahindlusi tehtud. Terminalis töötame iga päev selle nimel, et pakutavad maitsed oleksid valitud täpselt külaliste eelistuse järgi ja annaksid edasi meie kirge. Samasugust pühendumist saab ka kohv, sest soovime, et maitseelamus ei oleks mitte ainult suurepärane, vaid ka unustamatu. Seega, kohvinautleja, kas tuled meile Terminali külla?