Teadur Martin Mölder: Vooglaiu ja Järvi kandideerimisest võib EKRE-le olla nii kasu kui kahju

Mölder ütles, et Varro Vooglaiu ja Markus Järvi EKRE alt kandideerimine võib erakonnale tuua nii plusse kui miinuseid. Vooglaid ja Järvi võivad EKRE-le tuua juurde valijaid, keda nad seni kõnetanud pole - näiteks kristlike väärtustega inimesi, hindas Mölder. „Ma näen siin ka seda, et nad mõlemad on teistsugused konservatiivid, kui me muidu oleme EKRE puhul näinud,“ leidis ta.