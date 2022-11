Millised ootamatud kulutused võivad tootmisettevõtet ees oodata?

Kas tootevastutuskindlustus aitab ainult valmistoodete puhul?

Tootmisettevõtted toodavad ka pooltooteid, mida omakorda kasutatakse teise toote osana. Kui selline pooltoode osutub praagiks, võib see tähendada, et kogu valmistoodete partii on vigane. Sellisel juhul ei ole kahju saanud lõpptarbija, vaid valmistoote valmistaja. Tagajärjena tuleb kogu lõpptoote partii maha kanda ja selle eest vastutab pooltoote tootja. If Kindlustus hüvitab sõlmitud tootevastutuskindlustuse alusel materjali kulu, mida kasutati maha kantavas tootes, ja samuti muud kulutused, mida selle toote tootmiseks tehti.