VIDEO | Jüri Ratas: ma ei näinud põhjust Helme mikrofoni sulgema hakata. Riigikogu saadik on oma sõnas vaba

Jüri Ratas kirjutas oma sotsiaalmeedias, et sellist mikrofoni väljalülitamise nuppu temal kui riigikogu esimehel ei ole. „Kui peaminister arvab, et riigikogu esimehel on olemas nupp, millega on võimalik riigikogu liikme mikrofon välja lülitada, siis sellist nuppu ei ole olemas,“ kirjutas Ratas oma postituses. „Küll aga on riigikogu esimehel võimalus riigikogu liikme sõnavõtu peale reageerida ja seda ma ka tegin, juhtides korduvalt tähelepanu. Kaja Kallasel ei tasu valeväidetega esineda.“