VIDEO | Kaja Kallas: ettepaneku kohaselt peatuks Vene kodanike valimisõigus kuni sõja lõpuni

„See ei ole äravõtmine, see on peatamine,“ ütles Kallas riigikogus Reformierakonna fraktsiooni poolt töösse võetud seaduseelnõu kohta. Ta lisas, et jutt käib ainult Vene Föderatsiooni kodanikest, kelle valimisõigus oleks peatatud seni, kuni suurriik Ukraina vastu sõdib.

Peaminister ennetas küsimust koalitsiooni-sisese kokkuleppe kohta ning lausus: „Kui me ei saa partneritega kokkuleppele, saab küsida selleks mandaati järgmistel valimistel.“ Sotsiaaldemokraate valitsuse pressikonverentsil esindanud keskkonnaminister Madis Kallas andis mõista, et nemad erinevalt Reformierakonnast ja Isamaast algatust ei toeta. Sama on juba väljendanud ka sotside esimees Lauri Läänemets.

Kas see tähendab, et muudatus ei saa enne kevadet juhtuda? „See ei ole äravõtmine, see on peatamine,“ kordas Kallas mõtet, millega soovitakse sotse ümber veenda. „Ma ei ole ise neid arutelusid sotsidega pidanud, eelnõu tuli riigikogu fraktsiooni poolt,“ lausus valitsusjuht ning ütles korra veel, et tegemist on peatamise, mitte äravõtmisega.

Peaminister soovis parandada ajakirjanikku, kui viimane väitis, et Vene Föderatsiooni kodanikest hääletajad moodustavad poole Narva ja kaks kolmandikku Sillamäe valijatest: „Ma ei ole kindel, et seal on Vene Föderatsiooni kodanikke nii palju. Enamik on ikkagi hallide passidega inimesed.“

Kallase väite esimene pool vastab tõele, ent Narvas ja Sillamäel on siiski märksa rohkem Vene kodanikest valijaid kui hallide passidega hääletajaid (vastavalt 34 ja 46 protsenti kõigist valijatest). Valimisteenistuse andmetel oli Delfi valitud seitsmes omavalitsuses Vene kodanike antud häälte protsent 2017. aasta kohalikel valmistel järgnev (punasega):