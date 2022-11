Kuidas valida rahakotisõbralik rehv nii, et kvaliteet ei kannataks?

„Lamellid on küll vaiksed ja hästi tiheda mustriga, aga kui satutakse nendega maanteel oleva lumelobjaka peale, siis võib auto tihti lihtsalt juhitavuse kaotada. Naastrehvidel on aga klotsivahed tavaliselt natuke suuremad, see annab parema rehvipuhastuse, tänu millele on nn lörtsiliu tekkimise oht väiksem.“

„Siiski võin kinnitada, et meie inimesed on turvalisust arvestades talverehvi valides siiski tunduvalt rangemad kui suverehvi puhul,“ märgib Piller. „Kui suverehvi ostul lähtutakse umbes 90% ulatuses puhtalt hinnast, siis talverehvide ostjatest ikka vähemalt pooled uurivad ka pidavust erinevate teeolude korral ja muid rehvi omadusi. Ja mingi osa sõidukiomanikke lähtub sellest, et soovib autole alla ikka neid testivõitjaid ja laialt rohkelt kiidetud rehve.“

Piller möönab, et inimesed on lamell- ja naastrehvide suure valiku ees seistes segaduses ning pahatihti langetatakse otsus lihtsalt rehvide veebipoes hinnatasemeid võrreldes. Ja kuna nn kobarkriis näib üha hoogustuvat, võib arvata, et selline hinnatundlik talverehvide valimine üha süveneb.

Sageli langetatakse otsus kas kellegi soovituse või oma varasema kogemuse põhjal. Wolf Tyresi müügispetsialist Jaanus Piller ütleb, et nendesse soovitajatesse tuleks mõningase kriitikaga suhtuda ja ennekõike peaks endalt küsima: kus ma talvel põhiliselt sõidan, millised on mu tavapärased liikumisteed ja kui palju ma üldse talvel oma autoga kilomeetreid läbin?

Tänavune talv tuleb aga varasematega võrreldes mõnevõrra teisiti, sest üldise hinnatõusu laineharjal pole kallinenud mitte üksnes rehvivahetus kui teenustöö, vaid ka rehvid ise on aastatagusele hinnale u 30% otsa saanud. See sunnib enne rehvivahetust üha rohkem hinda vaatama. Üle maksta pole muidugi mõtet, aga seejuures ei tohiks turvalisuses järele anda. Kuidas siis talverehve valida, et saada need kätte võimalikult soodsa hinnaga, aga et nad oleksid erinevates ilmaoludes maksimaalselt pidavad?

Tänavu lisati Eestis kasutada lubatud talverehvidele uus nõue: sõiduautol tohivad talveajal all olla ainult sellised rehvid, millel on peale kõige muu peale kantud kolme mäetipu ja lumehelbekese markeering. Jaanus Piller selgitab, et kõik senised markeeringud ja nõuded kehtivad endistviisi, lihtsalt üks nõue tuli nüüd juurde – nimetatud markeering peaks tähistama siis meile, Skandinaavia tingimustesse mõeldud rehvi. Säärane nõue tuli muide välja juba mitu aastat tagasi, tänavu lõppes lihtsalt üleminekuaeg.

Kui aga mingil põhjusel on tarvis ette võtta tõsisem mõõduvahetus, siis tasub ikkagi töökojast nõu küsida. Spetsialist teab öelda, kui laia velje peale kui kitsast rehvi on võimalik panna ja vastupidi.

„Inimesed arvavad, et elu on lihtsam, kui kasutada ainult ühte mõõtu rehve, aga tegelikult ei pea sellest nii kramplikult kinni hoidma,“ sõnab Piller. „Autole sobivad asendusmõõdud on autotootja märkinud kas uksepiidale, kütuseluugi siseküljele või kusagile mujale. Kindlasti tasub need üle vaadata.“

Praegu, kui juba räägitakse, et eri põhjustel ei pruugi kõiki rehvimõõte saadaval olla, võib osutuda vajalikuks kasutada mingeid alternatiivseid mõõtusid. Pilleri hinnangul seda välistada ei saa, sest niikuinii on kasutusel nii suve- kui ka talvemõõdud. Talvine rehv võiks nimelt olla maksimaalselt kitsas lubatud mõõt, sest kitsa rehvi vesiliu tekkimise oht on väiksem tänu väiksemale veeretakistusele ja suuremale surveastmele ühe punkti kohta.

Pilleri sõnul ei anna sellise märgi nõue tegelikkuses mingit garantiid rehvi headusest, sest ilmselt on need märgid juba Aasiast siiapoole teel olevatesse rehvidesse sisse freesitud, kuigi rehv iseenesest on ikka samasugune nagu varemgi. Ta kinnitab, et on isegi suverehvidel kolme mäetipu ja lumehelbe märgistust näinud.

Taastatud talverehv annab olulise hinnavõidu

Paraku on nii, et Eesti autoomaniku kulud on tahes-tahtmata suuremad kui mõnel Kesk-Euroopa autoomanikul, sest siinmail tuleb aastas üldjuhul ikkagi kaks korda rehve vahetada. Et kulutusi üsna olulisel määral vähendada, aga seejuures kvaliteedis mitte alla anda, soovitab Jaanus Piller enne rehvivaliku tegemist heita pilk ka taastatud rehvide maailma, sinna, millega Wolf Tyres tegelebki. Piller kinnitab, et põhjaliku uuenduskuuri läbinud, vastse protektori saanud ja õigesti balansseeritud rehv on kindlasti parem odavatest nn hiinakatest, konkureerib jõudsalt keskklassirehvidega ja on mõnede parameetrite poolest etem isegi premium-klassi rehvidest.

„Ei maksa olla vanade dogmade küüsis. Aeg on edasi läinud, kogu rehvide taastamise tehnoloogia, kasutatavad materjalid ja suhtumine on kõvasti edasi arenenud,“ iseloomustab Piller taastatud rehvide praegust seisu võrreldes ajaga, kui nn protirehv sai omale halva maine külge. „Meie tehas on uus ja modernne, meil on inimfaktorist tingitud vigade tekkimise oht väga minimaalne. Sellest tuleb ka kvaliteet. Tõsi, me praegu päris Michelini ja teiste premium-brändideni välja ei ulatu, aga järjest rohkem tuleb klientidelt, sh rehvitöökodadelt rahulolevat tagasisidet.“