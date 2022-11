Läti suursaadikut hurjutati Moskvas „vandalismi“ ja „neofašistlikus vaimus avalduste“ eest

Venemaa välisministeeriumis rõhutati ka Riekstiņši „avalikke Venemaa-vastaseid avaldusi“, täpsemalt seda, et Nõukogude sõdurite mälestusmärkide mahavõtmine on seotud „erioperatsiooniga“ Ukrainas. Venemaa välisministeerium rõhutas, et „sellised neofašistlikus vaimus avaldused on vastuvõetamatud“.