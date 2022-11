USA vahevalimiste tulemus mängis kaardid ümber nii Joe Bideni kui ka Donald Trumpi jaoks

Teisipäevaseid vahevalimisi peeti muu hulgas täpselt kahe aasta pärast saabuvate presidendivalimistel eelmänguks. Kuuldavasti ootas uuringufirmade ennustatud „punast lainet“ ehk Vabariikliku Partei ülekaalukat valimisvõitu eriti pingsalt USA eelmine president Donald Trump . The Guardian kirjutas eelmisel nädalal, et Trump soovis vabariiklaste valimisvõidu tuules välja kuulutada oma kandideerimise 2024. aasta presidendivalimistel. Trumpile loomuomaselt oleks ta triumfi enda nimele kirjutanud, kuid kuna ennustused ei pidanud paika, peab Trump nüüd oma strateegia kiiresti ümber hindama.

Ilmselt tuleb ta oma kampaaniaga välja juba järgmisel teisipäeval, mil on lubanud teha „suure avalduse“, ennetades sellega võimalikke konkurente. Olukorra teeb põnevaks tõsiasi, et samal päeval kavatseb tema endine asepresident Mike Pence avaldada memuaarid pealkirjaga „Minu viimased päevad Donal Trumpiga“. Sisuliselt on Trump kampaaniat juba alustanud, vähemalt on ta hakanud avalikke sõnavõtte sihtima oma parteisisese põhirivaali, Florida kuberneri Ron DeSantise vastu.