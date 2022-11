USA vahevalimiste tulemus mängis kaardid ümber nii Joe Bideni kui Donald Trumpi jaoks

Teisipäevaseid vahevalimisi nähti muu hulgas eelmänguna täpselt kahe aasta pärast saabuvatele presidendivalimistele. Kuuldavasti ootas uuringufirmade poolt ennustatud „punast lainet“ ehk vabariikliku partei ülekaalukat valimisvõitu eriti pingsalt USA eelmine riigipea Donald Trump . The Guardian kirjutas eelmisel nädalal, et Trump soovis vabariiklaste valimisvõidu tuules oma kandidatuuri 2024. aasta presidendivalimisteks välja kuulutada. Trumpile loomupäraselt oleks ta triumfi oma nimele kirjutanud, kuid kuna ennustused ei pidanud vett, peab Trump nüüd oma strateegia kiirelt ümber mõtlema.

Ilmselt tuleb ta oma kampaaniaga välja juba järgmise nädala teisipäeval, mil on lubanud esineda „suure avaldusega“, ennetades sellega võimalikke konkurente. Olukorrale lisab põnevust, et samal päeval kavatseb tema endine asepresident Mike Pence avaldada memuaari pealkirjaga „Minu viimased päevad Donal Trumpiga“. Sisuliselt on Trumpi kampaania juba ka alanud, vähemalt on ta avalikes sõnavõttudes asunud sihtmärgiks võtma oma peamist parteisisest rivaali, Florida kuberneri Ron Desantist.