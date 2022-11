GRAAFIK | Reformierakond rebib EKRE-l eest, Keskerakonna toetus on vaid 11 protsenti

Peaministriparteid Reformierakonda toetab 32 protsenti, EKRE-t kaheksa protsenti vähem (24%). Teised jäävad juba kaugele maha. Kolmandal kohal on praegu Eesti 200 12 protsendiga ning viimastel aastakümnetel pidevalt riigikogu valimiste võidu nimel konkureerinud Keskerakonna toetus on taas rekordmadal – vaid 11 protsenti.

Sotside toetus on 9 protsenti ning see annaks neile praegusega võrreldes samasuguse või veidi väiksema esindatuse parlamendis. Suurim kaotaja lisaks Keskerakonnale on praegu Isamaa, kes peaks hetkeseisuga leppima oma kohtade vähenemisega poole võrra. Valimiskünnis ehk 5% on juba ohtlikult lähedal.