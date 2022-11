WHO: Covid-19 surmajuhtumite arv on alates veebruarist kahanenud 90%

Tedrose sõnul teatati eelmisel nädalal WHO-le vaid üle 9400 koroonaviirusega seostatud surmajuhtumist. Tänavu veebruaris oli surmajuhtumeid nädalas üle 75 000, vahendab Associated Press.

„Me oleme käinud pika tee ja see on kindlasti põhjus optimismiks. Aga me kutsume jätkuvalt kõiki valitsusi, kogukondi ja üksikisikuid jääma valvsaks,“ ütles Tedros virtuaalsel pressikonverentsil WHO peakorterist Genfist. „Ligi 10 000 surma nädalas on 10 000 liiga palju haiguse kohta, mida saab ära hoida ja ravida.“