OTSEBLOGI | Ukraina sõdurid avaldasid video vabastatud Snihurivkast Mõkolajivi oblastist

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kommenteeris oma eileõhtuses videopöördumises olukorda Hersoni ümber ja märkis, et keegi kuskilt niisama ära ei lähe ja vaenlane ei tee kingitusi või „heatahtežeste“.

„Inforuumis on täna palju rõõmu ja on arusaadav, miks. Aga meie emotsioonid peavad olema tagasihoitud, sõja ajal alati. Vaenlast toitma meie operatsioonide kõigi detailidega ma kindlasti ei hakka, olgu siis lõunas või idas või kuskil mujal. Kui tuleb meie tulemus, näeb seda igaüks. Kindlasti,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi märkis, et see ei pruugi kõlada nii, nagu mõni praegu ootab.

„Võib-olla mitte nii nagu uudistes. Aga tuleb aru saada, et keegi kuskilt niisama ei lahku, kui ei tunne jõudu. Vaenlane ei tee meile kingitusi, ei tee „heatahtežeste“. Me võitleme kõige selle eest,“ rõhutas Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et „kui võitled, tuleb meeles pidada, et igal sammul on alati vaenlase vastupanu ja alati meie kangelaste elude kaotused“.