VIDEO | Lavly Perling: meeldib meile või mitte, aga korruptsioon Ukrainas on tagasi ja peame sellest rääkima

„Kui sõda algas, siis mu noored ägedad kolleegid, kes on lääne ülikoolides õppinud, töötavad rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks, üritavad üles ehitada korruptsioonivaba Ukrainat, ütlesid: äkki nüüd korruptsioon taandub? Kõik korraks peatus, aprillis läks meie komisjoni töö edasi – meie just nimelt kuulame kõrgeid kohtunikke rääkimas muinaslugusid, kust nad vara saavad. Ja see on jälk. Tänaseks, kas see meeldib meile või mitte, on korruptsioon tagasi, ja me peame sellest rääkima,“ tõdes endine Eesti Vabariigi peaprokurör, Parempoolsete erakonna esimees Lavly Perling.