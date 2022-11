Vene julgeolekunõukogu sekretär kohtus Iraani riigipeaga: oletatavasti arutati rakettide tarnimist Venemaale

Lääne ekspertide hinnangul arutatakse Tehranis ilmselt Iraani ballistiliste rakettide tarnimist Venemaale. Oletatakse, et Iraani pool tegi Patruševi visiidi avalikuks seepärast, et juhtida rahvusvahelise avalikkuse tähelepanu Moskva ja Teherani vahelise koostöö süvenemisele. Ent ühtlasi antakse sellega kaudselt mõista, et Venemaa pöördub Iraani poole abi saamiseks.

Tarnib Venemaale droone

Iraan tunnistas nädalavahetusel esimest korda, et varustas Moskvat droonidega. Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian ütles, et paar kuud enne Venemaa vägede tungimist Ukrainasse tarniti riigile „väike arv“ droone. Küll aga eitas ta, et droone on tarnitud Venemaale peale sõja algust.