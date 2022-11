Marko Mihkelson kaalub teda pedofiiliks tembeldavate isikute kohtusse kaebamist. „Vaatame advokaatidega juhtumid üle“

Tänasel riigikogu infotunnil pärisid EKRE saadikud peaministrilt aru Marko Mihkelsoni pildiskandaali asjus. Muu hulgas nimetati Mihkelsoni mitmel korral pedofiiliks. Peaminister Kaja Kallas ütles seepeale, et Mihkelsonil oleks laimu peale alust EKRE kohtusse kaevata. „Tähendab, see pedofiiliks sõimamine on samamoodi laim, mida Marko Mihkelson võib anda kohtusse,“ ütles Kallas.

Marko Mihkelson ei ole veel otsustanud, kas pöördub kohtusse või mitte. „Vaatan oma advokaatidega praegu üle juhtumid, kus mind on alusetult laimatud, ning otsustame seejärel edasised sammud,“ ütles Mihkelson.

Muu hulgas luges ERKE esimees Martin Helme riigikogu suures saalis ette lõigu kohtumaterjalist, mis kirjeldab detailselt lastest tehtud pilte.

Sotsiaalkaitseminister proovis küll Helmet keset ette lugemist katkestada ning palus seda teha ka riigikogu esimehel Jüri Ratasel, kuid Helmet ei peatatud ning ta sai ette lugeda terve teksti. Ratas ütles Helmele, et tema ei pea õigeks, et see lõik saalis ette loeti. „Hea küsija, ma mõistan kogu seda poliitilist debatti poliitikute vahel ja täiskasvanute vahel. Aga ma saan öelda juhatajana, et ma ei pea õigeks, kuidas last kirjeldatakse,“ ütles Ratas.

Peaminister Kallas ütles lõigu ette lugemise peale, et Ratas ei valitse saali. „See, mis siin saalis toimub... Riigikogu esimehel on võimalus lülitada mikrofon välja, kui tegelikult loetakse ette kinnise kohtuasja raames esitatud hagiavaldust, mis on ühe poole avaldus,“ ütles Kallas. „See ei ole poliitilise vaidluse koht, vaid see on elementaarne õigusriigi teema ja laste kaitseks peaks riigikogu esimees seda tegema, tal on see võimalus, aga seda paraku ei tehtud.“

Kallas jagas oma arvamust tänasest istungist ka sotsiaalmeedias, kus kirjutas, et Ratas ei juhtinud tänast istungit.