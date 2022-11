Vene võimud saatsid üheksaks aastaks vangi mõistetud USA korvpallitähe karistuskolooniasse

Nii USA valitsus kui naiste korvpalliliiga WNBA on avaldanud Grinerile toetust. Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan kinnitas alles hiljaaegu, et presidendi administratsioon on endiselt Venemaa võimudega kontaktis, et Grineri vabastamist arutada. Suvel survestasid ameeriklased Kremlit vastu võtma ettepanekut, mis esitati kahe vangi, WNBA sportlase Brittney Grineri ja endise merejalaväelase Paul Whelani väljavahetamiseks. Whelan arreteeriti Venemaal 2018. aastal spionaažisüüdistusega.