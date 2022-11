Huawei Mate 50 Pro on parima telefonikaameraga tippude tipp

Maailma tippudele omaselt pole Huawei Mate 50 Pro vastupidav mitte ainult ühes valdkonnas, vaid mitmes. Telefon on loomulikult pritsme- ja tolmukindel, kandes selles vallas IP68 reitingut. Kuid kui valid endale oranži telefoni, võid rahulikult minna suisa sukelduma, sest just see konkreetne telefoniversioon on kuni kuue meetri sügavuseni vee all täiesti veekindel. Oranži versiooniga saad lisaks veel meelekindluse, et telefoni ekraan on valmistatud ülimalt vastupidavast klaaskeraamikast, mille peenem nimetus on Kunlun-klaas ja mis muudab telefoni ekraani välistele ohtudele ülimalt vastupidavaks.