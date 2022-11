KUULA | „REAALSUSKONTROLL“ | Urve Palo ja Ingrid Veidenberg: säästusid hoiu-laenuühistusse viies pead arvestama riskiga, et jääd oma rahast ilma

Kõigepealt peatutakse läinud nädala lõpus toimunud Hõbelusika galal, mida mõlemad väisasid, ja räägitakse Eesti toidukultuurist. Seejärel arutletakse taas energiateemadel: mida arvata superministeeriumi pakazuhhast, kus ruumide temperatuuri langetati 22 kraadilt 20-le ja „Ringvaate“ võttegrupp käis sellest kaastundlikku lugu tegemas. Peatutakse seisukohtade muutumisest LNG-terminaliga seoses: iga paari nädala tagant on valitsusliikmetel suus hoopis teine jutt. Miks seisukohad nii kiiresti muutuvad? Marko Mihkelson astus nn pildiskandaali tõttu riigikogu väliskomisjoni juhi kohalt tagasi ja lubas Facebooki teates, et kandideerib uuesti kevadistel riigikogu valimistel. Ingrid ja Urve arutlevad, miks on osadest riigikogu liikmetest saanud inimesed, kes püüavad kohta parlamendis säilitada kõrge vanaduseni. Ka Mihkelsonil on poliitikas täitunud 20 aastat, ent ta kandideerib aina uuesti. Neid nn professionaalseid poliitikuid on riigikogus üksjagu – kas nad ei oska pärast nii pikka poliitikas olekut enam muud tööd teha? Mis neist saab, kui neid ühel päeval enam ei valita? Kas väikeses Eestis peaks olema professionaalsetest poliitikutest koosnev riigikogu, kes on reaalsest tööst täielikult võõrdunud, või võiks riigikogulase auväärset tööd teha tulevikus ka professionaalse ameti kõrvalt?

Hoiu-laenuühistutes raha kaotanud inimesi on kurb vaadata. Kas riik peaks reguleerima hoiu-laenuühistute tegevust, et inimesed ei kaotaks oma sääste? Tallinna hoiu-laenuühistul on praegugi uhked reklaamid väljas – reklaamides osalevad lugupeetud ühiskonnaliikmed, kes kutsuvad üles usinasti oma raha paigutama. Lihtsale inimesele võibki jääda mulje, et kui juba nemad reklaamivad, siis peaks ju olema usaldusväärne ettevõte. Kas inimesel ei hakka aga tuluke peas põlema, kui talle lubatakse olematute pangaprotsentidega võrreldes utoopilist 7–9 protsenti tulu aastas? Kasiinosse oma raha viies ja seda kaotades ei saa ju nõuda, et riik peaks midagi ette võtma, et inimesed oma raha tagasi saaksid. Sama on utoopilisi intresse pakkuvate hoiu-laenuühistutega. Kui viid sinna oma säästud, pead arvestama riskiga, et jääd sellest ilma.