OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Valgevene piirivalve juurde luuakse ründedroonide operaatorite üksuseid

Viimase 24 tunni jooksul on Venemaa andnud Ukraina pinnal seitse raketilööki, 32 õhulööki ja teinud üle 70 rünnaku mitmelasulise raketiheitjaga, lisatakse pressiteates. Pommitati üle 35 asula Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Hersoni ja Mõkolaivi oblastis.

„Valgevene jätkab Venemaa agressiooni toetamist Ukraina vastu, andes selle käsutusse oma taristu, territooriumi ja õhuruumi, „ teatab kindralstaap. „Vene-Valgevene väegrupi formeerimine Valgevene territooriumil jätkub.“ Lisatakse, et esialgsetel andmetel on Valgevene 38. dessantbrigaadi sõdurid andnud „vennaliku abi“ Vene 2. motoriseeritud laskurdiiviisi 15. polgule, ostes neile kuni 100 esmaabipakki, taktikalisi veste ja muud varustust. Valgevene piirivalve juurde luuakse ründedroonide operaatorite üksuseid. Samuti on Valgevene organid suurendanud jõupingutusi Ukraina-meelsete ja võimuvastaste kodanike tuvastamiseks ja kinnipidamiseks.