OTSEBLOGI | Taandumise märgid? Vene väed hakkasid Hersoni oblastis sildu õhku laskma

Ukraina relvajõud teatavad hommikuses pressiteates, et vastane üritab jätkata okupeeritud territooriumi hoidmist ja tegeleb rünnakutega Bahmuti, Avdiivka ja Novopavlivka suunal.

Viimase 24 tunni jooksul on Venemaa andnud Ukraina pinnal seitse raketilööki, 32 õhulööki ja teinud üle 70 rünnaku mitmelasulise raketiheitjaga, lisatakse pressiteates. Pommitati üle 35 asula Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Hersoni ja Mõkolaivi oblastis.

Kindralstaap lisab, et viimase info järgi leidsid kinnitust Vene vägede suured kaotused Zaporižžja oblastis. Pühapäeval hävitati seal 15 Vene sõjatehnika ühikut ja okupandid kaotasid haavatute ja langenutena kuni 150 võitlejat, teatab kindralstaap. Viimase päeva jooksul on Ukraina andnud vastasele 18 õhulööki, neist kümme vastase elavjõu ja varustuse koondumispunktides, neli taktikalisel tasandi tugipunktide vastu ja neli õhutõrje vastu. Ukraina teatel on alla tulistati viis drooni Lancet ja neli drooni Orlan. Raketi- ja suurtükilöökidest tuleb teateid suhteliselt vähe, üks löök vastase staabis ja neli lööki sõdurite koondumispunktide ja relvaladude pihta.