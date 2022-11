Erakondade reiting: Isamaa jättis sotsid selja taha ja kasvatab vahet

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Viimane nädal suuri muutusi erakondade toetusprotsentides kaasa ei toonud. Esikohal oleva Reformierakonna ning teisel kohal oleva EKRE vahe on viimasel kolmel nädalal püsinud 5-6 protsendipunkti vahel. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus, mis kaks nädalat tagasi langes rekordiliselt madalale tasemel, on hetkel stabiliseerunud. Sotside toetus on alates septembri keskpaigast püsinud pigem langustrendis.