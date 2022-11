Britid toovad Eestisse Apache’i ja Chinhooki kopterid ning hävituslennukid Typhoon

„Täna allkirjastatud teekaart on kindel samm Madridis antud lubaduste täitmiseks, mille pinnalt saame edasi liikuda konkreetsete ülesannete määramise juurde,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur. Tema Briti ametivend Ben Wallace ütles, et Ühendkuningriigi pühendumus Eesti ja Euroopa kaitsele ja julgeolekule on kaljukindel. „Selliste võimekuste nagu Apache ja Chinook helikopterite saatmine Eestisse on selge tunnistus meie kahepoolsete suhete tugevusest ja sellest, kui oluliseks me peame õlg õla kõrval tõhusalt tegutsemise arendamist,“ ütles Wallace.