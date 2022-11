Keit Pentus-Rosimannus sai Euroopa Parlamendi komisjonilt heakskiidu häältega 29-4

Lõpuks otsustas parlamendi eelarvekontrolli komisjon häältega 29-4, et kandidaadi võib heaks kiita. Pentus-Rosimannus oli lubanud, et kui ta heakskiitu ei saa, loobub ta kandideerimast. On ebatõenäoline, et europarlamendi täiskogu asub komisjoniga võrreldes teistsugusele seisukohale. Seetõttu on endisele rahandusministrile tee kontrollikotta suuresti avatud.