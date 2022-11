„Ungari ei toeta Euroopa Liidu ühisalgatust Ukraina abistamiseks,“ ütles riigi välisminister Peter Szijjarto esmaspäeval Sofias toimunud konverentsil. Ta ütles, et Budapest on valmis toetama Ukrainat kahepoolselt, ent on vastu igasugusele kokkuleppele, mis näeb ette rahastamist koos teiste EL-i liikmesriikidega.

See on vastuseks sellele, et Ungarit ennast võib peagi ähvardada EL-i rahadest ilma jäämine, vahendab Bloomberg. „Nad karistavad meid ja šantažeerivad meid avalikult ELi rahaga,“ ütles Orban eelmisel kuul ajalehele Budapester Zeitung. „Kuid sellel pole seaduslikku alust – see on puhas väljapressimine.“