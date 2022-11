Välisminister tunnustab välisministeeriumi teeneteristidega Eesti riikluse ja välispoliitika edendajaid

„Sel murrangulisel aastal, kui Venemaa alustas sõda Ukraina vastu ja muutis kardinaalselt julgeolekuolukorda kogu Euroopas, peame meeles ja täname kõiki kolleege, kes on väsimatult pingutanud selle nimel, et kaitsta rahvusvahelisel areenil Eesti riigi huve, vaba maailma jaoks olulisi väärtusi ja tagada Ukrainale sõja võitmiseks vajalik abi. Erakordsete teenete eest pälvib tänavu välisministeeriumi teeneteristi kokku 51 inimest. Me näeme väga selgelt, et Eesti välispoliitika kõige väärtuslikum vara on inimesed, kes on teinud väikese riigi hääle kuuldavaks ja otsustavaks üle maailma,“ ütles välisminister Reinsalu.